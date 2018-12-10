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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bağdat'taki Yeşil Bölge kısmen trafiğe açıldı (2) - BAĞDAT

Bağdat'taki Yeşil Bölge kısmen trafiğe açıldı (2) - BAĞDAT

- Yeşil Bölge'den detaylar - Yeşil Bölgeye doğru geçen araçlardan detaylarBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta, hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin bir bölümünde araç geçişleri tekrar başladı.
Bağdat lılar, 2003'ten sonra ilk kez bölgeden araçlarıyla geçti. Güvenlik gerekçesiyle trafiğe 2 hafta boyunca sadece akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında izin verilecek.Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, bölgenin peyderpey trafiğe açılacağını söylemişti.

Misyon Mehdi Başkent Hükümet 

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