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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bağdat'ta, Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericilere müdahale - BAĞDAT

Bağdat'ta, Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericilere müdahale - BAĞDAT

- Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilerden detaylar - Güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi - Atılan göz yaşartıcı gaz tüplerinden detaylar - Gösteriden detaylar BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek izin vermedi. Bağdat 'ta sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulunamadığı", "kamu hizmetlerinin yetersiz kaldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.Tahrir Meydanı'ndan Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri izin vermedi.Güvenlik güçleri, bariyerleri aşmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Protesto Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 

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