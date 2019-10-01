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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bağdat'ta, Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericilere müdahale (2) - BAĞDAT

Bağdat'ta, Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan göstericilere müdahale (2) - BAĞDAT

- Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilerden detaylar - Güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi - Atılan göz yaşartıcı gaz tüplerinden detaylar - Gösteriden detaylar - Bölgeden yükselen dumanlar - Göstericilerin Bağdat 'taki Cumhuriyet köprüsüne ilerlemesinden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Bağdat 'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, yolsuzlukla mücadele edemediği ve işsizliğe çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.Hükümeti eleştiren sloganlar atan göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek istese de güvenlik güçleri buna izin vermedi.Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı. - Basra'da 12 gösterici gözaltına alındıBaşkent Bağdat 'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.
Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı. - Sosyal medya üzerinden örgütlendilerMısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es - Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es - Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Siyasi Parti Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 

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