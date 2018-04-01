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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bağdat'ta trafik yoğunluğuna alternatif çözüm: 'Nehir Taksi' dönemi - BAĞDAT Haberi

Bağdat'ta trafik yoğunluğuna alternatif çözüm: 'Nehir Taksi' dönemi - BAĞDAT Haberi

Bağdat 'ta trafik yoğunluğuna alternatif çözüm: "Nehir Taksi" dönemi - BAĞDAT - Dicle Nehri'ndewn detaylar - Divle nehrinde yolcu taşıyacacak Nehir Taksilerinde detaylar - Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el - Hamami'nin Nehir Taksi açılışından detaylar - Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el - Hamami'nin konuşmasıBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta, yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesi için Dicle Nehri'nin bir yakasından diğer yakasına yolcu taşıyacak "Nehir Taksi" devreye girdi.Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el - Hamami'nin açılışını yaptığı yeni uygulama kapsamında tahsis edilen küçük teknelerle yolcular Bağdat 'ın Risafa yakasından Karh yakasına taşınacak. Nehir Taksi, Bağdat 'taki trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçlıyor.Iraklı Bakan Hamami, yaptığı konuşmada, "Yeni taşımacılık sistemimizle hem öğrencilerin bundan yararlanması hem de başkentteki mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.
Nehir taksinin ücretinin 1 dolardan az olduğunu ifade eden Hamami, her teknenin 40 kişiyi alabileceğini aktardı.Nehir Taksi hattı, Bağdat 'ın kuzeyi ile güneydoğu bölgelerine ulaşımı kapsıyor.Şiddet olaylarının alt yapısını tahrip ettiği Bağdat 'ta kara yollarıyla ilgili hizmet yetersizliği yaşanıyor. Bu durum da caddelerde sık sık trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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