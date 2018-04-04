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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağdat'ta TİKA'nın tadilatını yaptığı Türkoloji bölümünün açılışı yapıldı - BAĞDAT Haberi

Bağdat'ta TİKA'nın tadilatını yaptığı Türkoloji bölümünün açılışı yapıldı - BAĞDAT Haberi

- Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türkoloji Bölümünden detay görüntüler - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız - Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Dekanı İstefan görüşmesi - - Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü'nün açılışından detaylar - TİKA Koordinatörü Cüneyt Esmer'in açılışta konuşması - Bağdat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahlam Muhammed'in konuşması - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın konuşması - Büyükelçi Yıldız'ın açılış sonrası kütüphane ve sınıfları gezmesiBAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı yapılan Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü'nün açılışını yaptı.Burada konuşma yapan Yıldız, "Bugün özel ve uzun süreden beri beklediğimiz bir gün. Öğrencilerin sabırla beklediğini biliyordum, bu tadilatın mezuniyetten önce bitmesini istiyorduk ve bunu gerçekleştirdik." dedi.
"Türkiye ve Irak çok özel iki ülke ve özel iki halk." diyen Yıldız, öğrencilere seslenerek, "Bizim için daha özel bir değeriniz var. Türkiye ve Irak ilişkilerinin geleceğisiniz. Türkçeye olan ilgi ve teveccühünüz çok güçlüdür. Bu teveccühün daha da artmasını diliyoruz. İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için daha çok çalışmalısınız." ifadelerini kullandı.

Kütüphane Mezuniyet Öğrenciler 

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