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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı İzle

- Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı İzle

Roketin düştüğü

( ERBİL ) ERBİL

Roketli Saldırı Protesto Başkent Hükümet Saldırı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat’ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi. Roketin düşmesi sonucu şirket binasının önündeki bir araçta da hasar meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde roketin yabancı misyonların ve hükümet tesislerinin yer aldığı Yeşil Bölge’ye düştüğü belirtilmişti. Irak güvenlik kaynakları roketin Yeşil Bölge’ye düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yalandı.
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