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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Zaferaniye'de fırlatmaya hazır füze rampası bulundu

- Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Zaferaniye'de fırlatmaya hazır füze rampası bulundu

Çatışmalardan detay

( ERBİL ) - Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı- Zaferaniye'de fırlatmaya hazır füze rampası bulundu ERBİL

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Füze Rampası Hükümet Karşıtı 


- Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Bağdat'ta Muhammed el-Kasım otobanını kapatmak isteyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 protestocu kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan şiddetli çatışmalarda 7 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara doğrudan biber gazı atması olay yerinde bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine halk, yaşanan olaya büyük tepki gösterdi. Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edilirken, Kerbela'da ise yolları kapatan protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Divaniye kentinde de protestocular kente giren tüm yolları lastiklerle kapatırken, gerginliğin devam ettiği bildirildi.
Fırlatılmaya hazır füze rampası bulundu Öte yandan dün Bağdat'ta meydana gelen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Büyükelçiliğine düzenlenen füzeli saldırının ardından Irak güvenlik güçleri füze rampasını bulduğunu açıkladı.
Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini hedef alan füzeli saldırı sonrası soruşturma başlatan güvenlik güçlerinin Zaferaniye bölgesinde fırlatmaya hazır füze rampası bulduğunu duyurdu.
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