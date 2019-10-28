Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

- Göstericilerin toplanması - Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesiIrak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat 'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
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