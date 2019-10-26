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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2) - BAĞDAT

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2) - BAĞDAT

- Ambulansın geçişinden detaylar - Gösteri alanından detaylar - Yaralanan ve gaz bombasına maruz kalan göstericiler - Yaralanan bazı vatandaşlar ambulans aracında tedavi edilmesi - Iraklı kadınlar göstericilere içecek ve yiyecek dağıtmasıBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor. Bağdat ’ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.Protestocular, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerinin şiddet içermediği mesajı verdi.Irak Meclisi, bugün protestoları görüşmeyi gündemine alsa da yeterli sayıya ulaşılmadığı için toplanamadı.Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin, başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği Yeşil Bölge'yi terkettiği belirtildi.

Protesto Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Hükümet Hükümet Karşıtı 

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