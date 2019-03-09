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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bağdat'ta güvenlik ve savunma fuarı

Bağdat'ta güvenlik ve savunma fuarı

- 8.Güvenlik ve Savunma Fuarından detaylar - Fuara katılan ülkelerden detaylar - Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan ile röportajBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta "8.Güvenlik ve Savunma Fuarı" başladı.
Bağdat 'ta "Birliğimizle Kazandık, Kalkınmaya Yöneldik" sloganıyla Ulusalarası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı Irak Genelkurmay Başkanı Osman el - Ganimi tarafından gerçekleştirildi.
AA muhabirine konuşan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, fuara 22 ülkeden 170 yerli ve yabancı şirketin katıldığını belirtti.
Irak'taki söz konusu fuarla "Irak'ta güvenlik durumu istikrarlı" mesajı vermek istediklerini kaydeden Maan, "Askeri ve teknolojik alandaki gelişmelerin de parçası olmak istediğimizi dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Salar Teknoloji Muhabir Başkent 

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