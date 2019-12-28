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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri - BAĞDAT

Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri - BAĞDAT



: - Tahrir Meydanı ve binalara asılan Irak bayrakları - Irak bayraklarıyla süslenmiş dev yılbaşı ağacı - Iraklı bazı aktivistlerin Noel Baba kıyafeti giyerek Tahrir Meydanı'nda gezmesi - Sloganlar atarak yürüyen göstericiler - Gösterilerde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asıldığı yılbaşı ağacıBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta gösterilerin kalbi olarak tanımlanan Tahrir Meydanı bu sefer yeni yıl etkinliklerinin merkezi oldu.Yılbaşına 3 gün kala Iraklı bazı aktivistler, Noel Baba kıyafeti giyerek Tahrir Meydanı'na indi. Sıra dışı görüntülerin yaşandığı gösteri meydanında dikkati en çok Noel Baba kıyafeti giyenler çekti.Noel Baba kostümü giyenler, aileleriyle birlikte meydana gelen çocukları da sevindirdi. Çocuklar, aldıkları hediyelerle mutluluk oldu.Tahrir Meydanı’nda göstericiler Irak bayraklarıyla süsledikleri dev bir yılbaşı ağacı da yaptı. Bağdat lılar, meydanın ortasında bulunan ağacın yanında anı fotoğrafları çekerek, gösterilerin barışçıl olduğu mesajını verdi.

Yılbaşı Başkent Yeni Yıl 

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