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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi Haberi

Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi Haberi

- Mağazalara ait depodan dumanların yükselmesi - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiBAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat 'ta bazı mağazaların deposu yakıldı.Tahrir Meydanı yakınlarında Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü.
Binadan yükselen duman Bağdat 'ın birçok noktasından fark edildi.Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkati çekti.Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Yolsuzluk Hükümet Yükselen Yangına Müdahale Hükümet Karşıtı 

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