- Bağdat Caddesi'nde feci kaza: 1 kişi ağır yaralandı Video

-Kaza yeri

-Kaza yapan otomobil

-Parçalanan bank

-Meraklı vatandaşlar



( İSTANBUL ) Bağdat Caddesi'nde feci kaza kamerada: 1 kişi ağır yaralandı İSTANBUL



- Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki kaldırımda bulunan bankta oturan iki kişiye çarptı ve metrelerce sürüklendikten sonra sokaktan caddeye çıkmak isteyen bir otomobile yandan çarparak durabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kaza, saat 02.45 sıralarında Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde bir tek sürücüsünün bulunduğu tahmin edilen 34 JK 2165 plakalı otomobil, Bostancı'dan Kadıköy istikametine suratlı bir şekilde seyir halindeydi. Sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki bir bankta oturan ve iddiaya göre nişanlı oldukları belirtilen genç çifte hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülüp parçalara ayrılan bankın üzerindeki iki kişiden birisi olduğu tespit edilen Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı olduğu söylenen kişi kazadan hafif yara alarak kurtuldu. Suratının bir hayli fazla olduğu anlaşılan otomobil ise bankı yerle bir ettikten sonra ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen ve içerisinde üç kişinin bulunduğu beyaz bir otomobile yandan çarparak durabildi. O otomobildeki bir kişi de kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan can pazarı kazanın meydana geldiği noktayı çok net bir şekilde gören iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika böyle yansıdı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı Kazanın meydana geldiği anda trafikteki araçların sürücüleri ve çevredeki diğer vatandaşlar, olay yerine akın etti. Bir yandan yerdeki iki yaralıya yardım etmeye çalışan vatandaşların yaşadıkları şokta güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansırken olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri bank üzerinde otururken birden bire hayatlarının şokunu yaşayan iki kişiye müdahale ederek Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye götürülen yaralılardan Cansu Safi'nin durumu ciddiyetini korurken kimlik bilgisi öğrenilemeyen erkek yaralının durumu iyi. Kaza sonrası olay yerinden kaçtı iddiası Kazaya neden olan ve güvenlik kamerasından da çok hızlı olduğu anlaşılan otomobil sürücüsünün hurdaya dönen otomobilden inip uzaklaştığı iddia ediliyor. Bölgede taksi esnafı olarak çalışan Ayhan Uykucu, kaza anını şöyle anlattı, "Ben taksiciyim, ordaki Caddebostan ışıklardan geçerken arkadaş savrulup bu tarafa kayıyor ve kızlara vuruyor. Kızlarda aşağıya savruluyor, öbür arkadaşlarda kaçıyor. Yazık günah, o insanlara yazık yani. Sürücü kaçmış ama korkmuş daha sonra hastaneye gitmiş, yakalandı. Kadınlardan bir tanesinin iki ayağı kopmuş diğer arkadaşında beli kırılmış galiba." Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Öylesine büyük bir ses duyuldu ki vatandaşlar sokağa indi Otomobilin kaldırıma çıkması, bankı yerle bir edip, sokakta seyir halindeki bir başka otomobile yandan aşırı hızlı bir şekilde çarpması öylesine büyük bir ses çıkarttı ki çevre binalarda yaşayan bir çok vatandaş evlerinin pencerelerinden ve olay yerinin kenarından kaza yerini meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri ise kazaya ait her bir delili büyük bir titizlikle inceledi.



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