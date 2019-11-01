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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı İzle

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı İzle

Adliye ve emniyetten detay

( ÇANKIRI )- Çankırı'da DEAŞ operasyonu 11 kişi yakalandı ÇANKIRI

Akalan Terör Örgütü Trol 


- Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda üst düzey yöneticiler yakalandı. Yakalanandan birinin Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı olduğu ortaya çıktı.Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 3'ü kadın 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan bir kişi öldürülen terörist başı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı aralarında ise "emir" düzeyinde üst düzey yöneticilerin olduğu 11 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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