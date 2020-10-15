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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bağcılarlı Emirhan’dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

- Bağcılarlı Emirhan’dan Süper Lig formalarıyla maske ve mesafe mesajı

Emirhan'dan görüntü

Sosyal Medya İnisiyatif Sivil Toplum Tatların Basın Mensupları 

-Formalardan görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar Belediyesi’nin desteklediği Gönül Bağı üyesi Emirhan Mete, 21 Süper Lig takımından temin ettiği formalarla anlamlı bir video klip hazırladı. Emirhan, sosyal medyada büyük beğeni toplayan klibiyle hem eğlendirdi hem de “Özlemini çektiğimiz stadyumların şenlenmesi için temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım” mesajı verdi. Bağcılar Belediyesi desteğiyle kurulan sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı projesi, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. Gönül Bağı üyelerinden ortaokulu öğrencisi Emirhan Mete de farklı bir projeye imza attı. Futbol gösterisi yaptı Futbol sevdalısı olan ancak pandemi nedeniyle stadyumlardan uzak kalan 13 yaşındaki Emirhan, Türkiye Süper Lig takımlarıyla irtibata geçerek mektup yazdı ve onlardan forma ve bayrak istedi. 20 gün gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük takımlarından formaları temin eden Emirhan, bir video klip çekti. Arkadaşlarının da destek verdiği klipte Emirhan, giydiği formalarla Bağcılar sokaklarında gösteri yaptı. Müzik eşliğinde top sektirme ve kafa hareketleriyle videoya renk kattı. Emirhan, sosyal mesafe ve maske dikkat çekerken diğer Gönül Bağı üyeleri de balkonlardan bayrak sallayarak genç futbol tutkununa destek verdi. "Statlar yeniden şenlensin" Bağcılar Vakıflar Ortaokulu öğrencisi Emirhan Mete, sosyal medyada yayınladığı klipte; tüm futbolseverler gibi seyircili maçların özlemini çektiğini ve statların yeniden şenlenmesi için temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği mesajını verdi. Klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Emirhan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da salgın konusundaki duyarlılığından ve verdiği emeklerden dolayı Emirhan’ı tebrik etti. Minik Emirhan, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda projesini basın mensuplarına anlattı. "Sahaları çok özledik" Korona döneminde herkesin maskesini takması gerektiğini ve evlerde durması gerektiğini dile getiren 13 yaşındaki Emirhan Mete, "Korona döneminde futbolcular taraftarlardan, taraftarlarda futbolculardan ayrı kaldı. Onun için de ben bir hikaye hazırlayıp Bağcılar Belediyesi'ne götürdüm. Proje kapsamında Süper Lig'de bulunan her takımdan 2 adet forma ve 1 adet bayrak istedim. Herkes verdi. Verdikleri için teşekkür ederim. Ben o formaları mahallede giyindim. Herkes evlerden bayrak salladı. Ben de futbol oynadım. Gösteri yaptım. Sahaları çok özledik. Ama Kovid-19 tedbirleri sürecinde maskemizi takmalıyız ve evden dışarı çok fazla çıkmamalıyız. Evde kalıp maskemizi takıp koronayı atlattıktan sonra maçlara seyirci olarak gidebiliriz " şeklinde konuştu.
(AT-HK-
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