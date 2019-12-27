Bağcılarda park halindeki tırı böyle çaldılar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar'da park halindeki tır, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlar tıra binerek kayıplara karışırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar'da, hafriyat taşımacılığı yapan Soner Aktaş, 34 YS 2136 plakalı tırını dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında park etti. Aracını park ettikten sonra evine giren Aktaş, havanın yağışlı olması nedeniyle işe çıkmayıp dinlenmek istedi. Öğleden sonra yağışın kesilmesiyle tırını kontrol etmek için park ettiği noktaya giden Aktaş, hayatının şokunu yaşadı. Çevredeki esnaftan rica ederek güvenlik kamera görüntülerini istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tırın, gece saatlerinde çalındığını fark etti. "150-200 bin TL mağdurluğum var" Yaşadığı şoku anlatan Aktaş, "Dün akşam işten geldim, aracımı arkadaşlarla birlikte park ettik. Sabah oldu hava yağmurlu olduğu için işe çıkmadım. Yağmur kesildikten sonra, işe gideyim dedim. Geldim baktım ki araç yok. Bende etraftaki esnaflardan rica ettim güvenlik kamerasına baktım. Baktığımda aracımın çalındığını gördüm. Görüntüleri karakola verdim, sizlere yardımcı olacağım dediler ama ben buradan büyüklerime sesleneceğim, ben gerçekten çok mağdurum. 150-200 bin TL mağdurluğum var. Arabam kredili, ne yapacağımı şaşırdım. O araçla on kişi geçiniyor" dedi.

Tırın çalındığı anlar kamerada Tırı çalan kişi veya kişilerin çalma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık olayında, şüpheliler bir otomobille aracın park edildiği sokağa geldiği, araçtan inen iki şüphelinin tırın çevresinde incelemelerde bulunduğu ve sonrasında tıra binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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