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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'daki yangında hayatını kaybeden Emre Özkan toprağa verildi - SAMSUN

Bağcılar'daki yangında hayatını kaybeden Emre Özkan toprağa verildi - SAMSUN



Görüntü Dökümü: - Cami önü - Cenaze namazıBağcılar'daki yangın - İstanbul'da müzik stüdyosunda çıkan yangında yaşamını yitiren ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan'ın cenazesi, Samsun 'da toprağa verildiSAMSUN (AA) - İstanbul Bağcılar'da çıkan yangında hayatını kaybeden ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan'ın cenazesi, Samsun 'un Havza ilçesinde defnedildi.Aslançayırı Mahalle Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Özkan'ın ailesinin yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile vatandaşlar katıldı.
İstanbul'da dün, bir pasajdaki müzik stüdyosunda çıkan yangında dumandan zehirlenen ve youtuber olarak bilinen Emre Özkan ile kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı yaşamını yitirmişti.

Youtube Kız Arkadaş Cenaze Cenaze Namazı 

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