Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'daki kavga - İSTANBUL

Bağcılar'daki kavga - İSTANBUL

- Cinayet anıBağcılar'daki kavga - Kavgada silahla ağır yaralanan üniversite öğrencisi, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki kavgada silahla ağır yaralanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özkan Kamacı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Parseller mevkisinde 4 Haziran'da, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kamacı, iddiaya göre, sokaktan hızlı geçtiği gerekçesiyle bir otomobilin sürücüsüyle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın yan koltuğunda oturan S.G, silahla Kamacı'ya ateş etti. Daha sonra sürücü ve yanındaki S.G. olay yerinden kaçtı.Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kamacı, ambulansla hastaneye götürüldü.Yaklaşık bir ay yoğun bakım servisinde tedavi gören Kamacı, 29 Haziran'da yaşamını yitirdi.Olayı soruşturan Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Zanlı, gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özkan Kamacı ve yanındakilerin, sokakta geriye doğru giden siyah renkli aracın içindekilerle tartışması, kavga sırasında başına kurşun isabet eden Kamacı'nın yere düşmesi ve zanlıların araçla olay yerinden kaçması yer alıyor.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Üniversite Öğrencisi 

İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı