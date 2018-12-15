Bağcılar’daki Hamsi Şöleni’nde 5 ton balık dağıtıldı Haberi

-Ekmeklerden görüntü

-Dağıtımından görüntü

-Röportajlar

-Başkanın dağıtması

-Metrelerce kuyruktan görüntü

-Hamsinin pişirilmesi



( İSTANBUL )- Balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluştu İSTANBUL



- Bağcılar’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi. Balık ekmek alabilmek için vatandaşların metrelerce kuyruk oluşturduğu etkinlikte hamsiden yapılan birçok yemek de vatandaşlar için sergilendi. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi. Kirazlı Metro İstasyonu otoparkında düzenlenen şölene binlerce vatandaş katıldı.

Şölende, balık ekmek alabilmek için dakikalar öncesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlara balık ikramında bulunuldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da balık pişen kazanların başına geçti, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara ızgara ve tavada pişen balıkları dağıttı.

Festivalde bazı vatandaşlar uzun kuyruklar sonucu aldığı balık için yeniden sıraya girdi. Şölende ayrıca hamsili korkoti sarma, hamsili mısır ekmeği, hamsi buğlama, hamsili karnıyarık, hamsili domates dolması, hamsili kebap gibi ürünler de sergilendi. Binlerce vatandaşın hamsiye doyduğu şölenle Bağcılar’da Karadeniz rüzgarı esti. “Her yöreden insanımız var” Bağcılarlı vatandaşların etkinliğe katılımından çok memnun olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar bir kültür mozaiği biz bundan istifade etmek istiyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi sadece Trabzonlular yok her yöreden insanımız var. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin en güzel yaşandığı ortamlardan bir tanesi. Hamsinin boyu çok uygun ben bu kadar beklemiyordum sezon yeni başlamış olmasına rağmen kıvamına erişmiş. Fazla büyük de değil, tam yenecek kıvamında hamsiler” ifadelerini kullandı. “Balığı çok seviyoruz” Uzun kuyruklar sonrası balık ekmek alabildiğini ifade eden bir vatandaş, “Balığı çok seviyoruz haftada 1-2 defa alıyoruz. Bu kadar kuyruk beklemiyordum, rastgele gördüm ve bekledim, çok güzel olmuş” dedi.

“Her hafta pişiriyoruz, fırında, tavada sürekli yiyoruz” Ailesiyle birlikte geldiğini ve çocuklarının sağlıklı gelişimi için evde de balık pişirdiğini belirten Şadiye Koç, “Her hafta pişiriyoruz, fırında, tavada sürekli yiyoruz. Değişik olsun diye geldik. Çok güzel, burası çok kalabalık” ifadelerini kullandı.

