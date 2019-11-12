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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - İSTANBUL

Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - İSTANBUL

- Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü - Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan hafif ticari aracın çekilmesiBağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Taşocağı Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 M 1266 plakalı İSTOÇ - Şirinevler hattındaki yolcu minibüsü, sürücüsünün yasak olan yerden dönüş yaptığı sırada seyir halindeki 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 4 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.Öte yandan, kaza anı bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yasak noktadan dönüş yapan yolcu minibüsü ile diğer aracın çarpışma anı ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.Kaza nedeniyle aksayan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

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