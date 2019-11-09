Bağcılar'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi - İSTANBUL
- Minibüsün yanma anına ait görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Kullanılmaz hale gelen minibüs - Polisin olay yerinde inceleme yapmasıBağcılar'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldiİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Mahallesi 670. Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy - Bağcılar hattında yolcu taşımacılığında kullanılan 34 M 0913 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Minibüsteki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, motor bölümü ve iç kısımları yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.Yangının kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekipleri, minibüs ve çevresinde inceleme yaptı.
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