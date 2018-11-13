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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'da yangın: 2 ölü - İSTANBUL

Bağcılar'da yangın: 2 ölü - İSTANBUL

- Müzik stüdyosunda çıkan yangın - Olay yerinden detaylarBağcılar'da yangın: 2 ölü - Müzik stüdyosunda çıkan yangında, youtuber olarak bilinen Emre Özkan ile Nahide Cansu Kovancı hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çıkan yangında, youtuber olarak bilinen Emre Özkan ile Nahide Cansu Kovancı hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi 674. sokakta bulunan Cebel Pasajı'nın alt katındaki müzik stüdyosunda sabah erken saatlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.Bağcılar itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Stüdyoya giren ekipler, 2 kişinin cesedini buldu.Dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtilen ve cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürülen 2 kişinin, youtuber olarak bilinen Emre Özkan (25) ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu tespit edildi.Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.Bu arada, Özkan'ın cenazesinin yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Samsun'a götürüldüğü öğrenildi.

Youtube Kız Arkadaş Cenaze Trol 

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