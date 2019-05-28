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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Kaza yerinden görüntülerBağcılar'da trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, O - 3 oto yolunda Ankara istikametine seyir halindeki 34 GK 2871 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 34 BRE 708 plakalı hafif ticari araç, Yüzyıl mevkisinde çarpıştı.Kazada hafif ticari araç devrilirken, otomobil refüje çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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