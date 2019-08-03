Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL

- TEM Kuzey Yol Mahmutbey Viyadük girişindeki kaza yeri - Kazaya karışan otomobil ve kamyonetten detaylar - Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi - Kamyonetteki meyve ve sebzeler yol kenarına savrulmasıBağcılar'da trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Yol Mahmutbey Viyadük girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yasin Y. idaresindeki 51 DU 702 plakalı meyve sebze yüklü kamyonet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yol kenarına savruldu.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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