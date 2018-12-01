Bağcılar’da Suriyeli çiftin kaldığı evde yangın çıktı İzle

-alevlerden görüntü

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Vatandaş röportajları

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( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL



- Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Suriyeli çiftin evlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında maddi hasar meydana geldi. Bağcılar Fatih Mahallesi 1769. sokakta sabah saat 10.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Sokak içinde bulunan 4 katlı binanın çatı katından yükselmeye başlayan alevleri gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Merdiven aracıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çatı katını saran alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıktığı çatı katında Suriyeli bir çiftin yaşadığı öğrenildi. Binada bulunan bazı vatandaşların yakınları da olay yerine geldi. Binada yakını olduğunu öğrenen bir kadın sinir krizi geçirdi. Yangın çıktıktan hemen sonra kaçarak kurtulan Suriyeli çiftin ise yara almadığı belirtildi.

