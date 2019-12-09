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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da silahlı kavgada ölen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Bağcılar'da silahlı kavgada ölen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

cenazenin araca taşınması

Cenaze Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi 

-aracın hareket etmesi
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelmelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bağcılar Automall Oto Galericiller Çarşısında bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada 52 yaşındaki Abdulkadir Tay silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sona erdi. Yapılan incelemelerin ardından Tay'ın cesedi Yanibosna'da bulunan Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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