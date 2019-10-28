- Bağcılar’da silahlı kavga: 1 yaralı

-Ekiplerin incelemeleri

-Genel Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar’da aralarında husumet bulunan iki silahlı grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfek kullandığı silahlı kavgada iddiaya göre B.K. ve R.K. isimli şahıslar Ş.A. isimli şahsı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.A. Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren B.K. ve R.K. kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı kavgayla ilgili inceleme sürüyor. (ÖY-



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