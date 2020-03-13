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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar’da silahlı çatışma paniğe neden oldu

Bağcılar’da silahlı çatışma paniğe neden oldu

Zanlıların ellerinde silahla kaçtığı anlar kamera görüntüsü

Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Olay yerinden aktüel görüntü
-Genel Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Zanlılar ellerinde silahla böyle kaçtı İSTANBUL

- Bağcılar’da alacak verecek meselesine yüzünden silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Zanlıların ellerinde silahla kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Olay, Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi alacaklarını tahsil etmek için tekstil dükkanına gitti. Tekstil dükkanı sahibi ödeme yapmayacağını söyledi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi dükkan sahibini korkutmak için ateş açtı. Dükkan sahibi de karşılık verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekstil dükkanı sahibi kaçtı. Dükkan sahibinin kaçmasına sinirlenen şahıslar mahallede bulunan araçlara ateş açtı. Silah seslerini duyunca paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası bir aracın camı kırılırken, iki aracın da kurşun isabet etmesiyle camında ve farlarında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler sokağı kapattı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. O anlar kamerada Görüntülerde şahısları ateş açtıktan sonra koştuğu görülüyor. Aynı kişiler tekrar ateş açmaya geri dönüyor ve koşmaya devam ediyor.
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