Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

-Ekiplerin incelemeleri



( İSTANBUL - 1) İSTANBUL



- Bağcılar'da bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

