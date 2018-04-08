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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

olay yeri

Sağlık Ekibi Çatışma Silahlı Saldırı Silahlı Çatışma Saldırı 

-Ekiplerin incelemeleri

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

- Bağcılar'da bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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