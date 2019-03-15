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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı Video

Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı Video

Otomobilden görüntü

Polis Otomobil Kundaklandı Bild 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Bağcılar’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halindeki otomobil üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü. Alevler içerisinde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, saat 04:30 sıralarında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 333 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 CD 7353 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis, ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kundaklandı iddiası Sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan 1 kişi tarafından aracın üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişiyi yakalamak için çevrede operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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