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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar’da park halindeki araçlar kurşunlandı

Bağcılar’da park halindeki araçlar kurşunlandı

olay yerinden görüntü

Zırhlı Araç Olay Yeri İnceleme Akalan Ticari Araç Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-zırhlı araçtan görüntü
-olay yeri inceleme yapılırken görüntü
-kurşunlanan araçlardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde park halindeki minibüs ile hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Polis şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Olay, saat 04.30 sularında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 1985 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan minibüs ile hafif ticari araç , kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Silahla ateş açılması sonucu kurşunlar araçlara isabet etti, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Silah sesleriyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tedbir amaçlı zırhlı araç güvenliği sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri araçlar üzerinde delil incelemesi yaptı. Kimsenin yaralanmadığı kurşunlama ile ilgili polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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