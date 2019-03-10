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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar'da park halindeki 2 araç kurşunlandı - İSTANBUL

Bağcılar'da park halindeki 2 araç kurşunlandı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerBağcılar'da park halindeki 2 araç kurşunlandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araç kurşunlandı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde park halindeki minibüs ile hafif ticari bir araç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı, araçlarda hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçlar üzerinde inceleme yaptı.Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Akalan Ticari Araç Polis Ekipleri 

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