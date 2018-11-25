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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - İSTANBUL

Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı - İSTANBUL

- Kaza yerinden detaylar Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, O3 kara yolundan İkitelli istikametine giden Hakan K. yönetimindeki 34 SA 7988 plakalı otomobil, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında yoldan geçmek isteyen bir kişiye çarptı.Kazada ağır yaralanan ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Sürücü Hakan K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.Kazada yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu ve polisten kaçarken olayın yaşandığı ileri sürüldü.

İlk Müdahale Polis Hastane İkitelli Sağlık Ekipleri 

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