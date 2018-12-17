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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da öfkeli koca dehşet saçtı...Önce karısını öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti

Bağcılar'da öfkeli koca dehşet saçtı...Önce karısını öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti

Olayın yaşandığı sokağın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 


- Bağcılar'da boşanmak isteyen karısına kurşun yağdıran şahıs, intihara teşebbüs etti. Olayda kadın hayatını kaybederken, intihara teşebbüs eden öfkeli kocanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar Tabya Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce 25 yıllık kocası Hakkı T.'den(48) ayrılmaya karar veren Meral T.(45) annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Meral T., sokakta kocasının kendisini beklediğini gördü. Araçtan inen Hakkı T., Meral T'ye kurşun yağdırdı. Ardından elindeki silahı çenesine dayayan Hakkı T. intihara teşebbüs etti. Silah seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hakkı T.'nin tedavisi ise sürüyor.
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