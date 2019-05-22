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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın... O anlar kamerada

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın... O anlar kamerada

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Market Kamera Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Marketten görüntü
-Binadan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Patlama sonrası yaşananlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da bir binanın giriş katında bulunan markette henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Çevrede korku ve endişeye yol açan patlamanın ardından çıkan yangın sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Olay, saat 00:30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi Ömer Özdemir, marketi kapatacağı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patlama oldu. Gürültünün ardından markette elektrikler kesildi. Daha sonra marketin bir kısmında yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yaralanan iş yeri sahibi Ömer Özdemir, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri sokağa indi Patlamanın olduğu binada oturan vatandaşlar korku ve endişeyle evlerinden çıkarak sokağa indi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından markette maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası binada yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlar evlerine girdi. Patlamaların yaşandığı marketin bulunduğu sokakta yaşanan kısa süreli panik sona erdi. O anlar kameraya yansıdı Gece saatlerinde marketin kapatıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Büyük bir gürültü ile patlama sonrası yaşanan o anlar ise bir kameraya yansıdı. Görüntülerde patlamalar sonrası markette yangın çıktığı görülüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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