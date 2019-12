Bağcılar’da Karadeniz rüzgarı esti Haberi

-Detay görüntü

Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti- Bağcılar'daki hamsi şöleninde 3 ton balık dağıtıldı- Hamsi Şöleni'nde metrelerce kuyruk oluştu



- Bağcılar’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikram edildi. Balık ekmek alabilmek için vatandaşların metrelerce kuyruk oluşturduğu etkinlikte, hamsiden yapılan 20 çeşit yemek sergilendi. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen şölene, binlerce vatandaş akın etti. Şölende balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hamsiye doydu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı balık pişirilen ızgaranın başına geçerek, sırada bekleyen vatandaşlara pişirdiği balıkları ikram etti. Şölende ayrıca, hamsili korkoti sarma, hamsili mısır ekmeği, hamsi buğlama, hamsili karnıyarık, hamsili domates dolması, hamsili kebap, hamsili pasta gibi 20 çeşit ürün sergilendi. Binlerce vatandaşın hamsiye doyduğu şölen de Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti. Etkinliğe, yerel sanatçılar kemençe eşliğinde seslendirecekleri yöresel türkülerle, halk oyunları ekipleri de horon ve kolbastı gösterisiyle renk kattı. “Hem kültürlerimizi tanıtmak hem de bir araya gelme adına bu etkinlikleri önemsiyoruz” Hamsi Şöleni’nde binlerce vatandaşla bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hamsi Şöleni’nde yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi hamsi denildiğinde Karadeniz akla gelir. Hamsi dünyaya nam salmıştır. Bugün yine Trabzon Derneği’mizle beraber ortaklaşa organize ettiğimiz Hamsi Şöleni’nde Bağcılar’da vatandaşlarımızlayız. Birlik ve beraberlik Bağcılar'ımızın geleceği için çok önemli çünkü Bağcılar’da her renk ve kültürden hemşerilerimiz mevcut. Biz farklılıklarımızın zenginlikler olduğuna inanıyoruz. Birçok etkinliğimizde bunları görüyoruz. Hem kültürlerimizi tanıtmak hem de bir araya gelme adına bu etkinlikleri önemsiyoruz. Karadenizli hemşerilerimizin hamsiden her türlü yemeği yaptıklarını birazdan göreceğiz. Etkinlikte emeği geçen Trabzonlular Derneği’mize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bağcılarımızın huzurunu birlik ve beraberlikten geçtiğini örnek olabilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Hamsinin kilosu 100 Lira olsun yine yerim” Hamsiyi çok sevdiğini belirten Şaban Canıtez, “Karadeniz’in meşhur hamsisi dağıtılıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hamsiyi bir Çorumlu olarak çok severim. Aslen Trabzon Sürmeliliyim her şeyini bilirim. Hamsili pastayı denemedim. Diğer türlerini seviyorum yeter bana hamsinin kilosu 100 Lira olsun yine yerim” ifadelerini kullandı. “Hamsi yemeden yapamıyorum” Hamsi yemeden duramadığını ifade eden Ömer Fırat Durmuş, “Bitlisliyim ama Trabzonlu gibi hissediyorum. Hamsi yemeden yapamıyorum her hafta 2 kez yiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüzüğüm bile Trabzonsporlu evlilik yüzüğü takmıyorum bunu takıyorum” Evlilik yüzüğü yerine Trabzonspor yüzüğü taktığını ve hamsiyi çok sevdiğini söyleyen Hüseyin Toplu, “Çok güzel hamsi her sene gelip yiyoruz. Allah razı olsun Başkanımızdan her sene düzenleniyor. Ben Trabzonspor taraftarıyım eşimde Trabzonlu 1974’ten beri bu sevda var bende inşallah ölene kadar devam edecek. Biz Doğu Türkistan göçmeniyiz. Kazak asıllıyız. Yüzüğüm bile Trabzonsporlu evlilik yüzüğü takmıyorum bunu takıyorum” diye konuştu.

Etkinlikte Bağcılar Trabzonlular Derneği, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya plaket takdim etti.



