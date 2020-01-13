Bağcılar'da kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı

- Bağcılar Güneştepe Tramvay durağında bir kamyonet önce taksiye, ardından da tramvaya elektrik veren direğe çarptı. Kazada elektrik direğinin hasar görmesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılana açıklamada seferleri Kabataş-Soğanlı durakları arasında yapıldığı belirtildi.
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