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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da kağıt fabrikasında yangın paniği Haberi

Bağcılar'da kağıt fabrikasında yangın paniği Haberi

İşçilerin ambulansta tedavi edilmesi

Yangın Paniği Kağıt Fabrikası Oksijen Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmalarından görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yangında dumandan etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı İSTANBUL

- Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangında fabrikada çalışanlar,kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen üç işçi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Olay, saat 13.20 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Deve Kaldırımı Caddesi 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın dış cephesinde kaynak çalışması yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcım fabrika içerisindeki kartonları tutuşturdu. Kartonların hızla alev almasıyla yangın fabrikanın ikinci katını sardı. Yangın esnasında yemekte olan fabrika çalışanları dumanları fark ederek, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Bu esnada üç işçi de yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çalışanlara oksijen maskesi taktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu yangın söndürüldü.
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