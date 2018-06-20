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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralı - İSTANBUL İzle

Bağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralı - İSTANBUL İzle

- Patlama meydana gelen iş yerinden detaylarBağcılar'da iş yerindeki makinede patlama: 3 yaralıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, bir iş yerindeki makinede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokağı'ndaki bir iş yerindeki plastik hammadde üreten makinede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bu arada, olay nedeniyle iş yerinde üretim durdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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