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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'da iş yerinde plastik enjeksiyon makinesi patladı: 3 yaralı

Bağcılar'da iş yerinde plastik enjeksiyon makinesi patladı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Gaz Sıkışması Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İş yerinin dışarıdan görüntüsü
-Yaralının çıkartılması
-Ambulansa konulması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da bir iş yerinde plastik enjeksiyon makinesinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Bağcılar Taşocağı Caddesi Tanyeli Sokak'ta plastik imalatı yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede plastik enjeksiyon makinesinde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği öğrenildi. (VK-ÖFA
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