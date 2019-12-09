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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da iş hanındaki hırsızlık anları kamerada

Bağcılar'da iş hanındaki hırsızlık anları kamerada

hırsızlık anları güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Para Kasası Hırsız 

-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Bağcılar'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çaldığı analar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katına giren 5 hırsız para kasasını çalarak kayıplara karışmıştı. 5 hırsız için arama çalışmaları hala sürerken olayın kameraya görüntüleri ortaya çıktı. İş hanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdikleri anları ve hırsızlık anları yer alıyor.
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