Bağcılar'da iş hanındaki hırsızlık anları kamerada

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Bağcılar'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çaldığı analar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katına giren 5 hırsız para kasasını çalarak kayıplara karışmıştı. 5 hırsız için arama çalışmaları hala sürerken olayın kameraya görüntüleri ortaya çıktı. İş hanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdikleri anları ve hırsızlık anları yer alıyor.



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