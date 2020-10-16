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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar'da fidye operasyonu

Bağcılar'da fidye operasyonu

Operasyon görüntüsü şahısların yakalanması

Polis Akalan Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri Irak 

-Fidye alındıktan sonra Bangladeşli şahsın serbest bırakılma anı (otobüse bindiriliyor)
-Zanlıların çıkışı

( İSTANBUL )- Bangladeş uyruklu şahsı kaçıran ve ailesinden bin Euro fidye alan şebeke, polis operasyonuyla çökertildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, Fatih'te Bangladeş uyruklu şahsı kaçıran ve ailesinden bin Euro fidye alan şebekeyi çökertti. Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay 27 Eylül'de Eminönü Bestekar Basri Sokak'ta yaşandı. Fatih'te Bangladeş uyruklu Muhammed A.R.'nin, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Muhammed A.R.'nin Bangladeş'te bulunan ailesi ile irtibata geçen fidyeciler, 20 bin Euro para istedi. Yapılan pazarlıklar sonrasında bin Euro'ya razı olan fidyeciler, Muhammed A.R.'yi serbest bıraktı. Serbest kalan Muhammed A.R., polisi arayarak şikayetçi oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, mağdur şahsın Bağcılar'da bir adreste tutulduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Eyüp G., Eren G. ve -Seyit A. isimli şüphelileri yakaladı. Evde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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