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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da eşini darp ettiği iddia edilen zanlı Ercüment Tula hakim karşısında

Bağcılar'da eşini darp ettiği iddia edilen zanlı Ercüment Tula hakim karşısında

adliyeden detay

Sosyal Medya Tanık İfadesi Sığınma Evi Mahkeme Heyeti Üst Sınır 

-adliye çıkışı açıklama

( İSTANBUL )- Merve Tula: “Defalarca kez dayak yedim tutuklansın” İSTANBUL

- Bağcılar’da eşini darp ve tehdit ettiği iddia edilen Ercüment Tula’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bağcılar’da Şubat ayında eşi Merve Tula’yı darp edip ardından da “Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim” şeklinde tehdit ettiği iddia edilen Ercüment Tula’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Merve Tula ile avukatı katıldı.
Tutuksuz sanık Ercüment Tula’yı ise avukatı temsil etti. Duruşmada söz verilen mağdur Merve Tula ifadesinde, öğretmen olduğunu ancak mesleğini yapamadığını söyledi.

Can tehlikesi bulunduğunu ifade eden Tula, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, ellerini kelepçeli görmek için yaşıyorum” dedi.
Sanık avukatı Ecem Başdoğmuş söz alarak, müştekinin ifadesinde can tehlikesi olduğunu söylemesine rağmen sosyal medyadan sürekli yer bildirimi yaparak bulunduğu konumu açığa çıkardığını belirtti.
Dava sürecinde müvekkilinin savcı olduğunu söyleyen birisi tarafından arandığını aktaran avukat Başdoğmuş, “600 bin TL para karşılığı açılmış olan tüm davaları geri çekme teklifinde bulunulmuş” diye konuştu.
Sanık avukatının ardından söz verilen müşteki avukatı Anıl Can ise sanığın üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulunarak, “Bir savcının böyle bir işe karışması mümkün değildir. Müvekkilim sosyal medyada sürekli yer bildirimleri yaparak aslında kendisini korumaktadır. Acil bir durumda yakınındaki insanların ulaşması içindir” ifadelerini kullandı. Duruşmada daha sonra, tanık ifadelerinin alınmasına geçildi. Müşteki Merve Tula’nın annesi Keziban Başarır ifadesinde dava konusu olayı görmediğini söyledi.

Olay sonrası kızının kendisinin yanına geldiğini anlatan Başarır, “Tüm vücudunda morluklar vardı, evlilikleri boyunca sürekli olarak tehdit ediliyor ve şiddet görüyordu” dedi.
Müştekinin olaydan sonra yerleştirildiği sığınma evinden arkadaşı Ülkü Çakır ise tanık ifadesinde, “Merve olaydan sonra sığınma evine geldi. Onu oradan tanıyorum. Üstünü değiştirirken vücudunun her yerinde morluk olduğunu gördüm. Merve sığınma evine geldiğinde hamileydi. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı bebeğini düşürdü” dedi.
Tanık ifadelerinin ardından bir diyeceği olup olmadığı sorulan Merve Tula, can tehlikesi olduğunu ifade ederek koruma talep ettiğini söyledi.

Müşteki tarafından talep edilen koruma kararı için mahkeme heyeti duruşma zaptının bir örneğini Avcılar Kaymakamlığına göndererek gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Yönetim Kurulu’ndan Ayşen Ece Kavas ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.


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