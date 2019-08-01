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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da erkek cesedi bulundu - İSTANBUL İzle

Bağcılar'da erkek cesedi bulundu - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları - Cesedin dere yatağından çıkarılarak cenaze aracına alınmasıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Dereboyu Deresi'nde, hareketsiz bir kişi görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni aracılığıyla dereye inen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin üzerinden 37 yaşındaki Ercan Yarlı'ya ait kimlik çıktı.

Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

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