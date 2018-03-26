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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da erkek cesedi bulundu - İSTANBUL

Bağcılar'da erkek cesedi bulundu - İSTANBUL

- Cesedin bulunduğu yerdeki görüntüsüBağcılar'da erkek cesedi bulunduİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da ağaçlık bir alanda erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Merkez Mahallesi Ebubekir Caddesi'ndeki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.Polis ekipleri olay yerinin etrafını çevirerek vatandaşları uzaklaştırırken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil arandı. Polis ekipleri ayrıca olay yerinin civarında da geniş çaplı araştırma yaptı.Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Olay Yeri İnceleme Ağaçlı Polis Ekipleri 

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