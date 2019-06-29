Bağcılar'da dükkan yangını - İSTANBUL İzle

- Yangın anına dair cep telefonu görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yangına müdahalesi - Ekiplerin soğutma çalışmaları - Dükkanın sahibi Ramazan Özdemir'den detay ve röportaj - Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekipler - Hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan bir dükkanda çıkan yangın, hasara yol açtıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın ilk 2 katında bulunan bir dükkanda yangın çıktı.Dükkanın sahibi Ramazan Özdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Kocasinan ve Sefaköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.Özdemir, yangının elektrik kontağından çıktığını ve müşterisinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerini çağırdığını belirterek, "500 bin liraya yakın kaybım var." dedi.
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