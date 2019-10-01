Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bağcılar’da depremde hasar alan bir bina boşaltıldı

Bağcılar’da depremde hasar alan bir bina boşaltıldı

drone görüntüsü

Deprem Bild Nadan 

-binadan görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-dışarıda bulunan eşyalar
-röportaj
-detay

( İSTANBUL )- Boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Bağcılar’da 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar alan bir bina vatandaşların ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından boşaltıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri binada ağır hasar olduğunu belirledi. Bağcılar Güneşli’de bir binada oturan vatandaşlar 5.8’lik depremin ardından binalarında hasar oluştuğunu belirterek Bağcılar Belediyesi’ne başvurdu. Binaya gelen Bağcılar Belediyesi’ne bağlı ekipleri yaptıkları incelemenin hemen ardından binada oturan vatandaşları tahliye etti. Vatandaşlar alabildikleri eşyaları alarak sokağa indi. Binanın hemen yan tarafında bulunan boş araziye eşyalarını indiren vatandaşlar burada beklemeye başladı.
Belediye ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, bina da yaptıkları incelemelerde binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. "Bize binaya girmeyin dediler" Binada depremden öncede küçük çatlakların olduğunu ancak depremden sonra bu çatlakların büyüdüğünü belirten Eşref Yılmaz, “Depremden önce de küçük çatlaklarımız vardı ama depremden sonra büyük çatlaklar ortaya çıktı. Belediyeden ekipler gelerek binaya baktılar ve binayı mühürlediler. Bu sabahta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer geldi. Binada olan çatlakları gösterdik. Karot örneği almayacak mısınız dediğimiz de ise almaya gerek yok her şey ortada dediler. Bize binaya girmeyin dediler. Ama insanlar ne yapacaklar kirada oturanlar var ev bulamıyorlar. Eşimiz de dostumuz da akrabamız da kalıyoruz ama nereye kadar. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı