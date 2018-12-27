Bağcılar'da beton mikserinin altında kalan motosikletli öldü - İSTANBUL Video
- Ekiplerin beton mikserinin altında kalan motosiklet çevresinde inceleme yapması - Motosiklet sürücüsünün cesedinin cenaze aracına alınmasıBağcılar'da beton mikserinin altında kalan motosikletli öldü - Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü emniyete götürüldüİSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar’da yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Adem A. yönetimindeki 34 NG 8998 plakalı beton mikseri Yavuz Sultan Selim Mahallesi Birlik Caddesi’nde seyrederken, yolun kenarında park halindeki bir aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü.Motosikletiyle yemek servisi yapan Mehmet Can Sönmez (19) beton mikserin altında kaldı.İhbar üzerine olay polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis ekipleri ise caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak olay yerinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından Sönmez'in cenazesi morga kaldırıldı. Cadde ise tekrar trafiğe açıldı.Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Adem A. işlemleri için emniyete götürüldü.