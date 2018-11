Bağcılar’da başarılı gençler ödüllendirildi İzle

-Vatandaşlardan görüntü

-Etkinliklerden görüntü

-Mehteran ve folklor görüntüleri

-Lokman Çağırıcı konuşması

-Ödüllerin verilmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar Belediyesinin organize ettiği 23. Geleneksel Gençlik şöleninde, eğitim ve spor dalında birinci olan gençler ödüllendirildi. Programa katılan ve Bağcılar halkına seslenen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’a her mahalleye bir yüzme havuzu yapacaklarını söyledi.



Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen 23. Geleneksel Gençlik Şöleni kapsamında, Göztepe Spor Kompleksinde ödül gecesi düzenlendi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılım gösterdiği programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında YKS ve LGS' de başarı sağlayan öğrencilerle, çeşitli spor dalında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Program kapsamında ilk olarak, Bağcılar Belediyesi’nin çocuklar mehteran grubu sahne aldı. Ardından sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi folklor ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gecede 37 farklı branşta başarı elde eden 537 öğrenci ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. “Hedefimiz Bağcılar’ın her mahallesinde bir yüzme havuzu yapmak” Ödül töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Baktığımızda 23. Geleneksel gençlik şölenleri ödül törenleri, yani başarıyı ödüllendirmemiz ve bağcılardaki gençlik ilk günden itibaren hayatın her alanında dahil ettiğimizi de gösteriyoruz. İstiyoruz ki çok iyi bir gençlik bağcıların geldiği noktada aynı zamanda başarılı bir gençliği bağcılardan görsün istiyoruz. Belediye olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi birinci önceliğimiz bizim eğitim ve spor olmuştur. Birinci önceliğimizden bir tanesi de Bağcılarda tüm okulları alt yapıların oluşturulmasıyla birlikte sınıf mevcutlarının azalması ve tüm okulların yeni eğitime geçmesini inşallah bunu başaracağız. Bilgi Evleri de eğitime çok büyük destek verdiğine inanıyorum. 40 bini aşkın çocuğumuz Bilgi Evlerinde sadece derslerine yardımcı olmakla birlikte sosyal kültürel çalışmaları beraber yürütüyorlar. Gençlik merkezimiz gerçekten beklentimizin çok ötesinde bir potansiyele 24 bin sayılarını yakalamış ve aynı şekilde özellikle üniversite hazırlık takviye derslerde birçok kültürel çalışmalarında beraberlik yürüttüğümüzü görüyoruz" diye konuştu.

Bağcılar'da her mahalleye bir yüzme havuzu yapmayı amaçladıklarını söyleyen Çağırıcı, "Diğer tarafından da Bağcılarımıza özgün projelerimizden bir tanesi de yüzme havuzları projeleridir. Bugün itibariyle burada da bir tane var, bunları ayrı ayrı sayarsak 11. Yüzme havuzumuzun temelini attık. Kısa sürede Bağcılarımıza 11. Yüzme havuzunu kazandıracağız. Hedefimiz her mahallede bir tane yüzme havuzu, bunu kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.