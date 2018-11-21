Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı İzle

Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı İzle

olay yeri

Güvenlik Önlemi Alt Yapı Çalışması Doğalgaz Borusu Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-alevli görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Bağcılar'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi. Olay Bağcılar Yenigün Mahallesi 620 Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alt yapı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle biranda alevler yükselmeye başladı.
Alevler çevredeki 3 binaya sirayet ederek hafif şekilde hasar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çalışma yapıldığı sırada sokağın kapalı olması herhangi bir yaralanmayı önledi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü Alevli yanmadan dolayı paniğe kapılan vatandaşlar evlerinin doğalgaz vanalarını kapatarak sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar ise olay anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yapılan müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Van'da Fuhuş OperasyonuVan'da Fuhuş Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı